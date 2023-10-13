تلقت لجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل بـ 68 ألفا و71 نموذج تأييد من المواطنين بالشهر العقاري، من حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وذلك ضمن الأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وتقدم المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، بطلب رسمي للجنة تلقي طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات بعد أن استوفى الأوراق والمستندات المطلوبة وخضع لتوقيع الكشف الطبي على حالته البدنية والذهنية من خلال القيام بالكشف في 4 عيادات هي المخ والأعصاب وأمراض القلب والباطنة والجراحة والرمد، حيث تم إعداد التقارير النهائية للفحوصات والتحاليل والكشف وسلمها ضمن أوراق الترشح.

وتتمثل خطوات تقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في أن يقوم المرشح أو وكيله بتسليم تزكيات أعضاء مجلس النواب البالغة 20 تزكية أو 25 ألف تأييد من المواطنين التي تم تجميعها في مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري، كشرط أساسي للتقديم، ثم يسحب نموذج الترشح وملء البيانات.

ويقدم باقي المستندات المتمثلة في صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وإقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره وبيان المحل المختار الذي يخطر فيه بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة وإيصال يفيد بسداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وعقب تقديم أوراق الترشح رسميا تتولى لجنة تلقي أوراق الترشح فحص المستندات المقدمة وعد التزكيات أو تأييدات المواطنين باستخدام أجهزة الماسح الضوئي.