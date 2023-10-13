أبرم الصندوق الكويتي للتنمية يوم الخميس في مدينة مراكش في المملكة المغربية على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي مع بنك أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي (CABEI)، تهدف الى انشاء إطار للتعاون الفني العمل المشترك بين الجانبين في مجالات تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية والتنسيق الثنائي للاستجابة للازمات الإنسانية والكوارث الطبيعية وتبادل المعلومات والخبرات الفنية.

وقد قام بالتوقيع على المذكرة نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية المدير العام بالوكالة وليد شملان البحر، وبالنيابة عن بنك أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي نائب الرئيس التنفيذي خايمي دياز بالاسيوس.

‎وقد شارك المدير العام بالوكالة والوفد المرافق له في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023 التي تعقد في مدينة مراكش في المملكة المغربية خلال الفترة 9-15 اكتوبر الجاري، حيث يجتمع وزراء مالية 198 دولة عضو في المؤسستين ورؤساء المؤسسات التنموية واصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء لمناقشة جملة من التحديات العالمية من آبرزها خلق فرص العمل، والتصدي للغير المناخي، والامن الغذائي، والبنية التحتية الرقمية، والشمول المالي، فضلا عن التجارة الدولية. كما عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع مجموعة من الدول والمنظمات لبحث مجالات التعاون المشتركة وتعزيز الروابط المؤسسية بين الجانبين.