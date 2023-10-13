دعا مراقب مجلس الأمة عضو البرلمان العربي النائب د. محمد الحويلة اليوم الجمعة الدول العربية إلى التحرك بشكل «عاجل» لنصرة القضية الفلسطينية «القضية المركزية وقضيتنا الأولى».

جاء ذلك في تصريح أدلى به الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي التابعة للبرلمان العربي في إطار التحضير للجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي المقررة غدا السبت.

وكشف الحويلة عن اقتراح تقدم به للجنة بأن تحمل الجلسة العامة للبرلمان العربي غدا عنوان (التضامن مع فلسطين) نظرا لما تشهده الأراضي الفلسطينية من عدوان سافر وإعلان الاحتلال الإسرائيلي الحرب على الفلسطينيين العزل.

ووصف هذه الحرب بأنها «حرب إبادة يحرمها القانون الدولي والمواثيق الدولية والقوانين الإنسانية» قائلا إنه «من واجبنا الشرعي والوطني والقومي أن نناصر أشقاءنا في فلسطين».

وأوضح أن هذا المقترح تم رفعه لرئيس البرلمان العربي وستتم مناقشته في وقت لاحق اليوم، معربا عن الأمل بأن تتم الموافقة عليه.

وذكر أن البرلمان العربي يضم ممثلين لبرلمانات الأقطار العربية ما يسهل التنسيق والتعاون مع الحكومات لتقديم الدعم اللازم سواء السياسي أو الإغاثي، داعيا إلى التحرك «العاجل» لتوفير المستلزمات الغذائية والطبية ليتم إيصالها إلى قطاع غزة.

وأدان الحويلة ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من عدوان «وحشي وهمجي» راح ضحيته المئات من الشهداء وآلاف من الجرحى معظمهم أطفال ونساء وكبار في السن، محملا المجتمع الدولي مسؤوليته عن ضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.

وأعرب عن الفخر بما قامت به الكويت على المستويين الرسمي والشعبي بإطلاق حملة (فزعة لفلسطين) التي تشارك بها 23 جهة خيرية إلى جانب مؤسسات حكومية لدعم القضية الفلسطينية وتوفير المستلزمات الطبية والغذائية للأشقاء في فلسطين.

وأشار في هذا السياق إلى «البيان القوي» الصادر عن نواب في مجلس الأمة الكويتي الذي أعرب عن إدانته الشديدة لكل الأعمال الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف ان موقف الكويت كان محل إشادة وتقدير من نواب البرلمان العربي، مؤكدا أن الكويت ستظل دائما مبادرة ومستمرة في تقديم يد العون للأشقاء الفلسطينيين خصوصا أن القضية الفلسطينية «في قلب كل كويتي».

وفي سياق آخر، دعا الحويلة إلى حماية وصيانة النشء والشباب من الظواهر السلبية والعادات الدخيلة على المجتمعات العربية، مؤكدا أن «الشباب هم القوة المحركة وعلى سواعدهم تنهض الأمة ومن واجبنا أن نوفر لهم الحماية الكاملة من هذه التهديدات والتحديات».

وأضاف أن ذلك يستوجب من البرلمان العربي التحرك بشكل «عاجل» لتوفير المناخ «الصحيح والسليم والصحي» للنشء والشباب العربي، مشيرا إلى أنه تقدم في هذا الصدد بمقترح لإنشاء «لجنة لتعزيز القيم» وتمت الموافقة عليه خلال الاجتماع ورفع لهيئة مكتب البرلمان لإقراره.