القاهرة: هناء السيد

اختتمت بالقاهرة، أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وذلك للتحضير لانعقاد أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والتي ستعقد السبت 14 أكتوبر 2023م بمقر جامعة الدول العربية .

من جانبه، قال عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب النائب احمد لاري ان اللجنة تناولت عدة موضوعات وتوصيات ترفع الى اجتماع البرلمان العربي وتشمل جوانب تشريعية وجوانب العمل العربي المشترك والتنمية المستدامة والتنسيق بين البرلمانات العربية .

واشار الى ان الموضوعات تشمل كذلك دعم العمل التطوعي في الدول العربية، موضحا ان هناك الكثير من النماذج حدثت سواء في سورية وليبيا والمغرب.

وقال لاري ان اللجنة بحثت ايضا الحد من ظاهرة البطالة وتوفير فرص العمل، مشيرا في هذا الاطار الى وجود خلل بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق وذلك لغياب الرؤية والاهداف في أغلب الدول العربية نظرا لعدم وجوة خطة للاستفادة من الطاقة البشرية والمادية.

وطالب لاري الاستراتيجيين والمخططين على مستوى الدولة بالتركيز في هذا الشأن للحفاظ على الطاقات والموارد العربية والتوجيه للاولويات المطلوبة الواضحة.

وقال ان اللجنة اكدت كذلك على القيم المجتمعية وحماية الاسرة والشباب، وهذا دور اللجنة الاجتماعية وتوجد عدة توصيات رفعت للجلسة العامه للبرلمان .

وعن دور البرلمان العربي في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، اكد ضرورة تقديم الدعم بغض النظر عن الموانع القائمة من خلال الضغط على كافة الدول المحيطة لتقديم المساعدات الانسانية، مطالبا المجتمع الدولي بتسهيل دخول المساعدات الانسانية لتخفيف المعاناة في القطاع.

وقال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية النائب خالد العتيبي انه تم خلال الاجتماع التصديق على محاضر وتوصيات الاجتماع السابق وخطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.

وتم كذلك مناقشة الموضوعات المالية لمساهمات الدول في موازنة البرلمان العربي للعام المالي ٢٠٢٣ وناقشنا التقرير المعني بدراسة بدائل استثمار ودائع البرلمان العربي عند انتهاء اجلها.

كما ناقشنا اتفاقية المحكمة العربية للتحكيم لدراسة اهميتها ودورها في حفظ المصالح العربية وسنوافي اللجنة التشريعية في البرلمان العربي وكذلك لجنة حقوق الانسان بنتائج هذه الدراسة.

وكذلك موقف الدول في السداد، وذكر ان اغلبية الدول ملتزمة بسداد مساهمتها ولكن بعض الدول لظروف سياسية معينة لديها تأخير في سداد المديونيات ولكن هذا لن يؤثر في عمل البرلمان، مؤكدا التزام دولة الكويت بسداد المديونية المدرجة

وقال العتيبي ان هناك الكثير من الدراسات التي تمت مناقشاتها ورفعت للتصويت عليها لادراجها في البرلمان العربي ورفعها الى الجامعة العربية للبت فيها.

وبحثت اللجان جدول أعمال الجلسة القادمة وأقرت التقارير المرفوعة منها واستعدادات البرلمان العربي لدور الانعقاد الجديد، إضافة إلى جهود البرلمان العربي خلال الفترة الماضية إلى جانب خطة عمل البرلمان العربي خلال الفترة القادمة.

وقال النائب د. محمد الحويلة عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ان اللجنة ناقشت تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي وتقرير الحالة السياسية في العالم العربي.