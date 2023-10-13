بيروت - اتحاد درويش

شهدت مختلف المناطق اللبنانية تظاهرات حاشدة ووقفات تضامنية، شاركت فيها قيادات حزبية لبنانية وفلسطينية وفعاليات دينية وقوى شعبية، استنكارا لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من اعتداءات متواصلة منذ يوم السبت الماضي. وطافت المسيرات في عدد من القرى والمدن التي حملت الأعلام الفلسطينية ورفعت الشعارات التي دعت إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته، وطالبت بوقف الغارات التي تطال الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.

ففي بيروت جرت اعتصامات ومسيرات عقب صلاة الجمعة متضامنة مع غزة. وتجمع عدد كبير في باحة مسجد محمد الأمين في وسط بيروت رافعين الأعلام الفلسطينية ومطلقين الهتافات المؤيدة لغزة وشعبها والمنددة بالإجرام الإسرائيلي. وتوجه النائب د.عماد الحوت برسالة لأهلنا في غزة قال فيها: «اعلموا يا من رفعتم رأس الأمة عاليا بمقاومتكم أنكم لستم لوحدكم ولن تكونوا، «فطوفان الأقصى» ولد في الأمة طوفانا من الوعي والغضب لن يزول حتى زوال الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين».

وكانت شهدت منطقة الطريق الجديدة بعد انتهاء الصلاة اعتصامات أمام المساجد بمشاركة عدد من رجال الدين وأهالي المنطقة رفعت فيها الأعلام الفلسطينية.

كما انطلقت مسيرة كبيرة من منطقة البربير باتجاه «الإسكوا» في وسط بيروت تحت عنوان «مسيرة الوفاء لفلسطين» بدعوة من الأحزاب والقوى السياسية والنقابية والشبابية اللبنانية والفصائل الفلسطينية.

وفي الضاحية الجنوبية نظم حزب الله وقفة تضامنية تحدث فيها نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم.

وفي بلدة دير عمار شمال مدينة طرابلس جرت حملة لجمع التبرعات النقدية من أمام عدد من المساجد تأييدا ودعما لإخواننا المنكوبين والمهجرين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.