أدان رئيسا مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي الجريمة الإسرائيلية باستهداف الاعلاميين في الجنوب.

وقال الرئيس بري : هل يحتاج المجتمع الدولي الى دليل بأن إسرائيل ومستوياتها السياسية والعسكرية يريدان ممارسة إجرامهما وعدوانيتهما من دون شهود على الحق والحقيقة ؟ .

واضاف أحر التعازي للإعلام الدولي والعربي واللبناني ولذوي الشهيد ، بإستشهاد المصور في وكالة "رويترز" عصام العبد الله والشفاء العاجل للاعلامية في قناة "الجزيرة" كارمن جوخدار ووزميلها المصور إيلي براخيا .

من جهته، قال الرئيس ميقاتي: ان استهدف العدو الاسرائيلي للصحافيين مباشرة هو وصمة عار جديد تضاف الى سجله الاسود.

وقد قتل صحافي واصيب ثلاثة اخرون باستهداف سيارتهم بقذيفة إسرائيلية خلال تغطيتهم وقائع المواجهات قرب الحدود في منطقة علما الشعب بعد محاولة تسلل لعناصر فلسطينية عبر الشريط الشائك في موقع الحمرا .

والصحافي القتيل هو عصام عبدالله من بلدة الخيام ويعمل في وكالة "رويترز " كما اصيبت زميلته في الوكالة ليلى البسام، وكذلك اصيبت كارمن جوخدار وايليا براخيا من طاقم تلفزيون "الجزيرة ".