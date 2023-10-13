بحث مع وزارة التخطيط الأردنية الرؤية المستقبلية لتطوير المعهد العربي للتخطيط ورفع كفاءته في تقديم الخدمات الإنمائية للدول

قال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د.عبدالله الشامي إن المعهد يعتزم إنشاء مركز إحصائي متخصص يواكب أفضل الممارسات المتبعة في مجال إنتاج البيانات الإحصائية ونشرها واستخداماتها في دعم صناعة القرار.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الشامي لـ (كونا) في ختام زيارة عمل رسمية للأردن للاطلاع على تجارب الهيئات والمؤسسات الأردنية الرائدة في مجال العمل الإحصائي.

وأضاف انه تم بحث التعاون المشترك مع الجانب الأردني في مجالات التدريب وبناء القدرات الإحصائية لدعم عمل المعهد العربي للتخطيط والدول الأعضاء التي تمثل 20 دولة عربية.

وأوضح أن الزيارة جاءت لبناء علاقات جديدة مع المؤسسات الأردنية ولتأكيد العلاقات والشراكات القائمة، وذلك في ظل سعي المعهد لاستحداث بروتوكولات تعاون جديدة مع الجهات الأردنية.

وبين أنه تم البحث مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية حول الرؤية المستقبلية لتطوير المعهد العربي للتخطيط ورفع كفاءته في تقديم الخدمات الإنمائية للدول، لاسيما في مجال دعم وتطوير منظومة التخطيط.

وأوضح الشامي أنه ناقش خلال زيارة اتحاد المدربين العرب في الأردن مختلف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك مع مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للمعهد العربي للتخطيط.

وأشار إلى أن الزيارة شملت أيضا جمعية البنوك الأردنية لبحث مجالات التعاون ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، حيث جرى عرض الدور الإنمائي الذي يلعبه المعهد العربي للتخطيط في دعم جهود التنمية في الدول العربية بشكل عام والأردن بشكل خاص.

وبين أنه اطلع على دور (مركز الملك عبدالله الثاني للتميز) وتم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال التميز المؤسسي في القطاعين العام والخاص وبما يتلاءم مع أهداف وأولويات المؤسستين.