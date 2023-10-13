قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن وزارة الدفاع (البنتاغون) مستعدة لإرسال مزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل التي تواصل قصف قطاع غزة ردا على هجوم عنيف شنته (حماس).

وأضاف أوستن أن الذخائر وقدرات الدفاع الجوي وغيرها من العتاد والموارد "تتدفق بسرعة" إلى أقرب حليف لواشنطن في الشرق الأوسط.

وتابع "المجموعة الهجومية جيرالد آتر. فورد موجودة الآن في المنطقة بقيادة أكبر حاملة طائرات في العالم. عززنا أسراب الطائرات الأمريكية المقاتلة في الشرق الأوسط... ونقف على أهبة الاستعداد التام لنشر أصول إضافية إذا لزم الأمر".

وحذر أوستن في مؤتمر صحافي في تل أبيب مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت الجمعة من أن هذا هو وقت "الحزم" وليس "الانتقام".

وشدد وزير الدفاع الاميركي بالقول "ما زالت الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم، وما زلنا قادرين تماما على إظهار القوة والوفاء بالتزاماتنا وتوجيه الموارد إلى ساحات متعددة... لذا سنقف إلى جانب إسرائيل بينما نقف إلى جانب أوكرانيا".