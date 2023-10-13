ضمن سلسلة اجتماعات وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش، استقبل اليوم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، حيث أكد خلال اللقاء على العلاقة التاريخية بين الكويت والبنك الدولي، وامكانية تطويرها والارتقاء بها من خلال المكتب المحلي للبنك الدولي في الكويت، وما يقوم به من تقديم استشارات للجهات المحلية وخاصة البرامج المدرجة برؤية دولة الكويت 2035.

حضر اللقاء المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر، ومراقب إدارة العمليات لشؤون المنظمات والهيئات الدولية في الصندوق الكويتي للتنمية خالد الخالد،و مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية عبدالعزيز الملا، ومدير إدارة التعاون الاقتصادي الدولي في وزارة المالية سعد الرشيدي.