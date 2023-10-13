أكدت إيران أن الولايات المتحدة لا يمكنها "الانسحاب" من اتفاق تحرير ستة مليارات دولار من أرصدة طهران والذي ترعاه قطر، وذلك بعد تقارير أميركية عن تفاهم الدوحة وواشنطن على ذلك بعدما شنّت حركة حماس هجومًا على إسرائيل.

ونفذت واشنطن وطهران في سبتمبر الماضي اتفاقا لتبادل وافقت الولايات المتحدة بموجبه على نقل ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية إلى حساب خاص في قطر. وأطلقت إيران سراح خمسة أميركيين بعد تحويل الأموال إلى حسابات في الدوحة.

غير أنّ صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت الخميس أنّه تمّ اتخاذ قرار بمنع وصول إيران إلى هذه الأموال، بينما يواجه الرئيس جو بايدن ضغوطاً متزايدة بشأن هذه المسألة نظراً للمخاوف بشأن علاقات طهران بحماس.

وقال الناطق باسم البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة علي كريمي مقام على منصة "إكس" إن "أعضاء مجلس الشيوخ المعنيين والحكومة الأميركية يدركون تمامًا أنهم لا يستطيعون الانسحاب من الاتفاق".

وأضاف "هذه الأموال مملوكة للشعب الإيراني، وستستخدمها حكومة إيران لتسهيل جميع الاحتياجات الأساسية وغير الخاضعة للعقوبات للإيرانيين".

من جهتها، أعلنت قطر أنها ملتزمة بالاتفاق، وقال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الدوحة الجمعة إن "دولة قطر تلتزم بأي اتفاق هي طرف فيه ولا يتم العمل على أي خطوة بدون التشاور مع الأطراف" المعنية.