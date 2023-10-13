وجهت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية ضربة صاروخية جديدة لتل أييب حيث دوت انفجارات ضخمة في المدينة، وذلك ردا على عملية "السيوف الحديدية" الاسرائيلية على قطاع غزة.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القصف الإسرائيلي العنيف على غزة "ليس سوى بداية" رداً على هجمات حماس التي خلفت 1300 قتيل اسرائيلي.

ومع حشد عشرات الآلاف من القوات الإسرائيلية على حدود غزة، قال نتنياهو في كلمة متلفزة "أعداؤنا بدأوا للتو في دفع الثمن. لا أستطيع الكشف عما سيحدث، لكنني أقول لكم إن هذه مجرد البداية".

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته توغلت بشكل محدود داخل غزة للعثور على دلائل على مكان الرهائن المحتجزين لدى "حماس" وكجزء من الحرب المستمرة ضدها.

وقال المتحدث باسم الجيش الأدميرال دانييل هاغاري، في إفادة للصحفيين بثته القناة الـ 12 الإسرائيلية: نفذت قوات الجيش "مداهمات محلية داخل أراضي قطاع غزة للبحث عن الإرهابيين والأسلحة".

وأضاف أنه خلال هذه المداهمات بذلت القوات جهودا "للعثور على المفقودين".

وأوضح هاغاري أن "قوات المشاة والمدرعات قامت بالبحث في المنطقة للعثور على نتائج قد تساعد في الجهود المبذولة لتحديد مواقع البنية التحتية الإرهابية والخلايا الإرهابية الموجودة في المنطقة".

من جهتها، قللت (حماس) من هذا التوغل، وقال مصدر في الحركة إن مثل هذه الإعلانات من قبل الجيش تأتي في إطار الحرب النفسية على الشعب الفلسطيني.

وتابع المصدر أن الهجمات الجوية والتوغلات هي لإعادة الثقة بجيشها المنهار بعد هجوم حماس يوم السبت الماضي.

من جهة أخرى، أعلن هاغاري عن إبلاغ "120 عائلة إسرائيلية" عن أسر أبنائها من مسلحي حماس خلال هجومها المفاجئ ضد إسرائيل.