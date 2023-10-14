على المجتمع الدولي ومجلس الأمن التدخل الفوري لإيقاف التصعيد الخطير إزاء الشعب الفلسطيني



أكد وزير الخارجية الشيخ سالم العبد الله اليوم الجمعة رفض دولة الكويت القاطع لدعوات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين القسري من قطاع غزة واستمرار التصعيد وعمليات القتل والتدمير العشوائي، والذي يعد خرقا للقانون الدولي والإنساني.

وقال وزير الخارجية في تصريح ل (كونا)، إن تلك الدعوات ستؤدي إلى مزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني الذي يعاني من قصف وحصار أدى إلى سقوط مئات الضحايا الأبرياء.

وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لإيقاف هذا التصعيد الخطير ووضع حد لهذه الحرب الشعواء التي لا تفرق بين الأهداف المدنية والعسكرية.

ودعا وزير الخارجية إلى إيقاف استهداف المدنيين، وأن يضطلع الجميع بمسؤولياته سياسيا وإنسانيا، وأن يقوم المجتمع الدولي على الفور بالتحرك نحو رفع الحصار وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية وتوفير الغذاء والمياه للشعب الفلسطيني الشقيق من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالشؤون الإنسانية.