نجح الجمهوريون في الاتفاق على ترشيح النائب عن اوهايو جيم جوردان لرئاسة مجلس النواب بعد نحو 10 ايام من اطاحتهم بسلفه كيفن مكارثي.

وبعد انسحاب المرشح ستيف سكاليس من السباق على المنصب حصل رئيس اللجنة القضائية جوردان على 124 صوتا مقابل 81 صوتا لمنافسه أوستن سكوت النائب عن ولاية جورجيا الذي رشح في اللحظات الأخيرة، في تصويت مغلق للنواب الجمهوريين في المجلس الذي يشكلون غالبيته، وكلاهما ينتمي الى الجناح المحافظ .

وكانت قد عُلقت معظم سلطات مجلس النواب بسبب الإقالة المفاجئة لرئيسه كيفن مكارثي في الثالث من أكتوبر الماضي على خلفية انقسامات بين المعتدلين وأنصارالرئيس دونالد ترامب في الحزب الجمهوري، قبل عام من الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024.

وخلال التصويت للمصادقة على انتخاب الرئيس الديموقراطي جو بايدن في عام 2020، بعد منافسة قوية مع دونالد ترامب صوت جيم جوردان ضد المصادقة على النتائج بينما صوت أوستن سكوت لصالح المصادقة عليها.