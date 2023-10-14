أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اوزير الخارجية، اليوم الجمعة إتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، جرى خلاله بحث الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، وأطر حشد الجهود الدولية لوقف التصعيد وحماية أرواح المدنيين الأبرياء مع ضمان إيصال المساعدات الاغاثية والانسانية إلى قطاع غزة.



كما تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اليوم الجمعة إتصالاً هاتفياً من السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة، جرى خلاله بحث التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، وسبل تعزيز العمل الدولي المشترك لضمان أمن وسلامة أهالي قطاع غزة، وتخفيف حدة التوتر ووقف التصعيد الدائر في الأراضي الفلسطينية، وحماية أرواح المدنيين الأبرياء مع ضمان إيصال المساعدات الاغاثية والانسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما تلقي وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالاً هاتفياً من د.عبداللطيف الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، جرى خلاله بحث الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، وأطر تنسيق العمل الخليجي المشترك لحشد الجهود الدولية لوقف التصعيد وحماية المدنيين الأبرياء مع ضمان إيصال المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى قطاع غزة.





