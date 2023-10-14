وافق البرلمان العربي على مقترح الوفد الكويتي بإطلاق عنوان ( التضامن مع غزة) على جلسته المنعقدة بالقاهرة اليوم السبت.

وأصدر بيانا حيا فيه صمود الشعب الفلسطيني، داعيا البرلمانات الدولية والصديقة للوقوف مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه إبادة جماعية معتبرا أن استهداف المدنيين وقصف المستشفيات والمنازل وسيارات الإسعاف والمدارس التي يأوي إليها النازحون وقطع المياه والكهرباء وصمة عار على جببين الدول الكبرى التي تدعم هذه الجريمة اللاإنسانية.

واعتبر البرلمان العربي دعوات نزوح أهل قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال وتفريغ القطاع من سكانه كفيل بتصفية القضية الفلسطينية وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

وتفاصيل البيان في الصور المرفقة: