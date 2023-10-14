أفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب إخلاء مستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع.



وقالت إدارتا مستشفى العودة الحكومي في شمال القطاع ومستشفى القدس في بيان مقتضب إنهما تلقتا بلاغين من الجيش بإخلاء المستشفيين، بما في ذلك المصابون والمرضى. كذلك قال مدير مستشفى كمال عدوان، إن الجيش الإسرائيلي «طلب منا إخلاء المستشفى وهذا يتنافى مع القوانين الإنسانية».



وفي تعقيب لها على هذا التطور، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مطالبة الجيش الإسرائيلي للمستشفيات «جريمة جديدة تعكس النوايا المبيتة بمنع الخدمات الصحية الأساسية والطارئة».



ودعت حماس الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى التدخل العاجل لوقف «مخططات إسرائيل الإجرامية باستهداف المستشفيات والأطقم الطبية وبقية المؤسسات العاملة في الحقل الإنساني».



وفي دليل على مأساوية الوضع، قالت قناة «الجزيرة» إن مستشفيات غزة تلجأ إلى سيارات المثلجات لحفظ جثامين الشهداء بعد امتلاء ثلاجات حفظ الموتى فيها عن آخرها.



جاء ذلك في وقت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الضحايا الى أكثر من 2269 قتيلا إضافة لما يزيد على 9814 جراء الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.



وأضاف التقرير أن عدد القتلى يشمل 2215 من غزة إلى جانب 8714 جريحا، فضلا عن 54 قتيلا و1100 جريح في الضفة الغربية.