محمد الجلاهمة

أسعف وكيل عريف للعلاج في مستشفي الفروانية على الأرجح للعلاج من إصابات لحقت به اثر تعرضته للدهس من قبل مخالف. وتم توقيف الداهس الذي كان يستقل دراجة نارية .



وكانت عمليات وزارة الداخلية ابلغت عن حادث دهس على الدائري السادس، وعند وصول الدورية تمت مشاهدة العسكري وهو خليجي من مرتبات الإدارة العامة للمرور ورتبته وكيل عريف، وتبين من التحقيقات ان العسكري اوقف الشاب لتحرير مخالفة مرورية الا انه كان ينوي الهروب و اصطدم بالعسكري.



هذا، وتم التحفظ على الداهس من قبل دوريات المرور، ونقل العسكري على إسعاف رقم 707 للعلاج .