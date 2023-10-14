أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا وزاريا بإشهار مبرة «أسر الفوادرة».

ونص القرار على:



مادة 1



تشهر مبرة أسر الفوادرة لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2



يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وجاء في النظام الأساسي لمبرة أسر الفوادرة:



قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة باسم مبرة أسر الفوادرة ومقرها دولة الكويت، وذلك بهدف توثيق صلات القربى والاخوة والتراحم والتضامن والتعارف بين أفراد أسر الفوادرة والمجتمع والمساهمة في تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء هذه الأسر في المجالات المختلفة وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للمتفوقين والباحثين من أبناء هذه الأسر ودعم الطاقات والابداعات الشبابية والاعتناء بها وتوجيهها لخدمة هذه الأسر والمجتمع والمساهمة في العمل التطوعي داخل هذه الأسر والمجتمع والمساهمة بالمشاريع الخيرية (كفالة أسر متعففة، إفطار صائم، سقيا الماء، أضاحي، غارمين، كفالة أيتام) داخل الكويت ومد جسور التعاون مع المؤسسات والمبرات الخيرية الأخرى لتحقيق الأهداف المشتركة والمساهمة في تقديم دورات تدريبية لأبناء هذه الأسر لتأهيلها في الحصول على فرص عمل تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع والمساهمة والدعوة للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وعلوم السنة النبوية والمساهمة والدعوة للمشاركة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع، وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر والنفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها، وذلك طبقا لما يقرره مجلس الإدارة وبعد موافقة الوزارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة، على أن تمارس تلك الأهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة.



والمؤسسون هم:



٭ فيصل عبدالمحسن محمد الفودري.

٭ بسام محمد خليل الفودري.

٭ خالد محمد عبدالله الفودري.

٭ محمد يعقوب جاسم الفودري.

٭ خالد حسن عبدالله مال الله.

٭ محمد جاسم يعقوب الفودري.

٭ وليد عبدالله خميس الفودري.

٭ أنس علي عبدالله حسين الميعان.

٭ عبدالله عبداللطيف حسين الفودري.

٭ وليد داود سليمان النجار.



ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الاول من يناير من كل عام، وتنتهي في آخر ديسمبر، فيما عدا السنة الاولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.