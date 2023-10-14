أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، ومعالجة الأزمة الإنسانية.



وشدد وزير الخارجية السعودي لقائه نظيره الميركي انتوني بلينكن، على ضرورة العمل لضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، مشيرا إلى الحاجة لجهد جماعي لوقف دوامات العنف.



بدوره، اعتبر بلينكن أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني وآماله. وأضاف خلال لقائه نظيره السعودي بالرياض أمس أنه يجب العمل على حماية المدنيين، وإقامة مناطق آمنة، وإيصال المساعدات الى غزة، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل مع السعودية لضمان حماية المدنيين في القطاع.



كذلك لفت إلى أن بلاده تعمل مع السعودية في الكثير من القضايا، ومنها إحلال السلام بالمنطقة.



وكان وزير الخارجية السعودي قد أكد أمس خلال اتصال هاتفي بالممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة، ورفع الحصار عنها، مشددا على أهمية العمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.