أكدت جمعية المهندسين الكويتية وإدارة التدريب والتطوير بوزارة الكهرباء والماء حرصهما على إعادة التعاون لتأهيل وتطوير الكوادر الهندسية والفنية.



جاء ذلك خلال لقاء مدير إدارة التدريب والتطوير في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.عبدالله الخشم مع أمين السر المساعد عضو مجلس إدارة الجمعية م.حمود الهدية وعضو لجنة التدريب والتطوير م.طلال العازمي ومستشار مجلس الإدارة م.غازي المشيعلي، حيث أكد حرص قطاع التدريب والتطوير بالوزارة على التعاون مع جمعية المهندسين الكويتية.



من جهته، قال أمين السر المساعد للجمعية م.حمود الهدية، إنه تم الاتفاق على إعداد الجمعية لمجموعة من البرامج التدريبية الخاصة للمهندسين والموظفين في الوزارة.



وجدد الهدية حرص الجميع على تقديم أفضل البرامج وتوفير الكوادر التدريبية القادرة على تلبية متطلبات الوزارة من مختلف التخصصات الهندسية والإدارية والفنية.