تلقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اتصالا هاتفيا من الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي.



وبحسب الديوان الأميري القطري، جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.



وشدد أمير قطر خلال الاتصال على أهمية بذل الجهود في خفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات القتال، وفتح الممرات الآمنة في غزة للإغاثة والجهود الإنسانية، وضمان عدم اتساع رقعة العنف إقليميا.



كما أكد على موقف دولة قطر الثابت حول إدانة استهداف المدنيين، وسياسات العقاب الجماعي ودعوات تهجير الفلسطينيين.