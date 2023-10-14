شبعا - أ.ف.پ: قتل مدنيان لبنانيان في قصف إسرائيلي استهدف قرية شبعا الجنوبية، وفق ما أفاد رئيس بلديتها محمد حرب «فرانس برس»، فيما يرتفع منسوب التوتر عند الحدود بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس.



وقال رئيس البلدية لفرانس برس «مات شخص وزوجته في بيتهما بالقصف الإسرائيلي».



ويأتي مقتل المدنيين في سياق تصاعد التوتر في المنطقة الحدودية بين البلدين، حيث تشتد حدة القصف المتبادل بين حزب الله اللبناني وحلفائه من الفصائل الفلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة اخرى.



وفي وقت سابق، أعلن «حزب الله» أنه استهدف مواقع إسرائيلية في المنطقة الحدودية المتنازع عليها.



وقال في بيان إنه هاجم «المواقع الصهيونية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة... بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات دقيقة ومباشرة».



من جانبه، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه رد على الهجوم.



وأفادت وكالة فرانس برس بأنه سمع أصوات قذائف وشوهدت سحب دخان تتصاعد في المنطقة.