بشرى شعبان



كشفت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف د.مريم العازمي في تصريح خاص «الأنباء» أبرز التوصيات التي اعتمدت لجنة المرأة في دورتها الـ 11 التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت الاسبوع الماضي ومنها وضع استراتيجيات وأطر العمل الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة كأحد العوامل الفاعلة في التمكين الاقتصادي للمرأة، الى جانب مواصلة العمل مع الجهات التشريعية والبرلمانات والمؤسسات لمراجعة وتحديث المنظومة القانونية بما فيها الأنظمة واللوائح بشكل متكامل لضمان التمكين الاقتصادي للمرأة، بما يتناسب مع السياسات الوطنية. وقالت ان اللجنة أكدت كذلك ضرورة موافاة الأمانة التنفيذية الاسكوا بشكل دوري بالإصلاحات التشريعية والسياسات لإدراجها في منصات الاسكوا ذات الصلة. وبينت العازمي ان لجنة المرأة وجهت لجنة إلى الأمانة التنفيذية للاسكوا التوصيات التالية:



1 - الاستمرار في إعداد الدراسات والتقارير التي تسهم في تطوير عمل الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في مجالات اختصاصات الأمانة التنفيذية للاسكوا، وتوفير الدعم الفني بناء على طلب الدول ووفقا للموارد المتاحة، لترجمتها الى سياسات وبرامج تسهم في مناهضة العنف ضد المرأة وتقدير التكاليف الاقتصادية لأشكال العنف المختلفة، وتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، وتعزيز العدالة بين الجنسين، وحماية النساء المسنات وذوات الإعاقة، والمشاركة الاقتصادية للمرأة.



2 - مواصلة العمل على توفير الدعم للدول الأعضاء في مجال حماية الفتيات والنساء اللواتي يرزحن تحت الاحتلال أو يعشن في حالات الحرب أو النزاع أو الهجمات الإرهابية، أو في ظل تداعياتها، من خلال اعتماد السياسات والبرامج الملائمة، التي باتت ملحة في ظل الأوضاع الأمنية التي تمر بها المنطقة العربية، ولاسيما دولة فلسطين.



3 - الاستمرار في تقديم الدعم للدول العربية في إطار المراجعة الدورية للتقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور ثلاثين عاما على اعتمادهما، وإعداد التقرير الإقليمي وتنظيم مؤتمر رفيع المستوى قبل الدورة الثانية عشرة للجنة المرأة، التي ستعقد استثنائيا في عام 2024، لتنسيق الموقف الإقليمي.



4 - تنظيم برنامج تدريبي موجه لأعضاء وعضوات اللجنة الفرعية المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة حول كيفية ترجمة مفاهيم التمكين الاقتصادي للمرأة التي طرحتها الأمانة التنفيذية للاسكوا خلال الدورة الحالية لبرامج مرتبطة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة وإعلان ومنهاج عمل بيجين.



5 - رصد التطورات والإنجازات التشريعية للدول الأعضاء وتحديث المنصة الإلكترونية بشكل دوري للمساهمة في نقل التجارب وإتاحة الفرصة للتعلم.



6 - دعم تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء حول آليات الوقاية والحماية في التحرش الجنسي لترجمة التشريعات أينما وجدت إلي إجراءات واضحة تسهم في قدرة المرأة على مجابهة العنف.



7 - موافاة الآليات الوطنية المعنية بقضايا المرأة بالمعلومات حول أسلوب عمل برنامج التعاون الفني للاسكوا، وسبل تقديم طلبات الدعم من خلال القنوات الرسمية المعتمدة من قبل الدول.