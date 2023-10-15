تحت رعاية رئيس مركز الأمن الوطني للأمن السيبراني اللواء م.محمد بوعركي، أعلنت كلية الهندسة والبترول عن انعقاد مؤتمر التعليم والبحث العلمي الخامس في مجال الأمن السيبراني في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية اليوم من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 عصرا.



وأكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني اللواء م.محمد بوعركي على أهمية هذه الفعاليات في تعزيز سبل التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الأمن السيبراني، منوها بحرص المركز على دعم هذه الفعاليات في سبيل النهوض بمستوى الوعي بالأمن السيبراني في الكويت لتجنب المخاطر السيبرانية وتقليل آثارها، سعيا لخلق فضاء سيبراني آمن يدعم ويعزز الأمن الاقتصادي والإلكتروني ويحمي المصالح الوطنية.



وأفاد بأن الهدف الرئيسي من المركز الوطني للأمن السيبراني الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 37 لسنة 2022 هو توفير مظلة وطنية مسؤولة عن تأمين وحماية الشبكات المعلوماتية وشبكة الاتصالات ونظم المعلومات وعمليات جمع وتبادل المعلومات باستخدام الوسائل الإلكترونية، والتعاون مع الجهات المعنية الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية ومؤسسات القطاع الخاص داخل الكويت ذات الصلة باختصاصات المركز.



بدورها، أعربت السفيرة البريطانية بليندا لويس بالكويت عن ترحيب السفارة البريطانية بعقد المؤتمر الخامس للتعليم والبحث العلمي في مجال الأمن السيبراني جنبا إلى جنب مع شركائها في الحكومة الكويتية والمجتمع بشكل أوسع، مبينة أن مجالات الأمن والتكنولوجيا تعتبر ركنا أساسيا في العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والكويت، مبدية سعادتها بنمو وتعزيز الشراكة في مجال الأمن السيبراني بقوة.



وأوضحت أن هذا المؤتمر يمثل جزءا من أفق التعاون في مجال الأمن السيبراني، ويعكس تطورا مهما للالتزام بالعمل معا لمواجهة التحديات المشتركة.



من جانبه، أبدى ممثل جامعة الكويت في مؤتمر الأمن السيبراني د. أمير محمد من كلية الهندسة والبترول سعادته في الإعلان عن مشاركة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت في مؤتمر التعليم والبحث العلمي في مجال الأمن السيبراني لهذا العام، سعيا لتسليط الضوء على أهمية الأمن السيبراني في البيئة الأكاديمية الحالية وتزامنا مع العمل على التطوير المستمر للمنهج الدراسي المقدم في كلية الهندسة والبترول، مضيفا أن المؤتمر هذا العام سيتطرق لمواضيع تتعلق بالثقة الرقمية ودور الذكاء الاصطناعي في الهجمات الإلكترونية والتشجيع على زيادة التوعية بالأمن السيبراني وخصوصية البيانات، بالإضافة إلى أبرز الأبحاث في مجال الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة.



وبين أن المؤتمر يهدف إلى انضمام الخبراء والعلماء من الجامعات والمؤسسات الخاصة والحكومية في كل من الكويت والمملكة المتحدة لمشاركة وتبادل الأفكار من أجل تطوير تعليم الأمن السيبراني والبنية التحتية، مؤكدا أن محاضرات وجلسات هذا العام ستكون ممتعة لكل من الباحثين والمهتمين في مجال الأمن السيبراني على حد سواء، ومتأملا تحقيق نتائج مثمرة وشراكة أقوى بين الباحثين في الكويت والمملكة المتحدة.



من جهته، أعرب رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور خالد البقاعين عن فخره بتطور واستمرارية مؤتمر التعليم والبحث العلمي في مجال الأمن السيبراني والذي أصبح منصة رئيسة في الكويت للبحث العلمي وتبادل العلم والمعلومات في مجال الأمن السيبراني، لافتا إلى أنه أصبح مثالا يحتذى في التعاون العلمي والأكاديمي بين المؤسسات والجامعات العامة والخاصة في الكويت وبدعم سخي من الحكومة البريطانية المتمثلة في السفارة البريطانية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.