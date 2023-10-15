مبارك الخالدي



يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته في معسكره المقام حاليا في الإمارات، وذلك على فترتين استعدادا لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، حيث ستنطلق التصفيات 16 نوفمبر المقبل، إذ يلعب منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات قطر والهند والمتأهل من الدور الأول أفغانستان أو منغوليا. وكان الأزرق قد خسر مباراته الودية أمام منتخب الإمارات الخميس الماضي بهدف دون رد، وعمل الجهاز الفني بعدها على معالجة السلبيات التي ظهرت أثناء المباراة وذلك خلال الحصص التدريبية في اليومين الماضيين خصوصا التنظيم الدفاعي الذي كاد ان يضع الأزرق في موقف صعب.



ويتحضر الأزرق لمواجهة ودية أخرى الثلاثاء المقبل مع منتخب سورية، وهي المباراة الثانية في معسكره الحالي، اذ يأمل الجهاز الفني الاستفادة من مباراة الامارات وتجاوز آثارها بتحقيق نتيجة إيجابية أمام سورية.



الأولمبي ضيفا على العنابي



وفي شأن متصل يلتقي منتخبنا الأولمبي تحت 23 سنة في السابعة مساء اليوم مع منتخب قطر في مباراة ودية تقام على ستاد ثاني بن جاسم، وذلك في إطار استعدادات الأزرق والعنابي لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في الدوحة خلال الفترة من 15 ابريل المقبل حتى 3 مايو الذي يليه، والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس.



الجدير بالذكر، أن قرعة النهائيات ستسحب في 23 نوفمبر المقبل، حيث يقع منتخبنا الأولمبي في المستوى الثالث. وقد اختار الجهاز الفني للأزرق بقيادة البرتغالي ايميليو بيكسي قائمة تضم 23 لاعبا لخوض المباراة.



وكان منتخبنا الأولمبي قد خرج مؤخرا من الأدوار التمهيدية لدورة الألعاب الآسيوية في المركز الـ 19 بعد أداء مخيب، إذ خسر من كوريا الجنوبية 0/9 ثم تعادل مع البحرين 1/1 ومثلها مع تايلند.