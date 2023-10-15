هادي العنزي



خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل مباراتين وديتين خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين تواليا، حيث تعادل في المباراة الأولى 1-1 مع السالمية على ستاد ثامر، وتفوق في المباراة الثانية على خيطان 2-0. سجل الهدفين فيصل عجب وفواز الرشيدي، وقد أقيمت المباراة على الملعب الفرعي لستاد جابر الأحمد الدولي.



وجاءت المباراتان خلال أقل من 48 ساعة، وذلك للوقوف على الحالة الفنية والبدنية لـ «الأشاوس» تحت ضغط توالي المباريات، بالإضافة الى إتاحة الفرصة لجميع اللاعبين الجاهزين للمشاركة وتجربتهم من قبل المدرب فراس الخطيب، وذلك قبل وقت كاف من مواجهة العربي ضمن منافسات الجولة الـ 5 لدوري زين للدرجة الممتازة الجمعة المقبل.



إلى ذلك، يسابق الجهاز الطبي للفحيحيل الزمن لتحضير المدافع الإيفواري ايدو روبن للمباراة المقبلة، فيما أعطى الضوء الأخضر لمشاركة المهاجم البرازيلي وليام باروس في التدريبات والمباريات، بعد تعافيه من الإصابة، وذلك بحسب مقتضيات الجهاز الفني للفريق.