يحيى حميدان



اتفقت إدارتا القادسية والتضامن لكرة القدم على خوض مباراة تجريبية أخرى بعد غد الثلاثاء عند الساعة الـ 5:30 مساء على ملعب التضامن، وذلك في ظل فترة التوقف الدولية الحالية.



وانتهت المباراة الأولى بتعادل الفريقين 2-2 الخميس الماضي، حيث سجل لـ «الأصفر» كل من بدر المطوع والتونسي يوسف بن سودة، فيما أحرز هدفي «العنيد» مهاجمه البرازيلي جيوفان غوميز دا سيلفا من ركلة جزاء وضاري المعصب.



ورأى الجهاز الفني للقادسية بقيادة المدرب محمد إبراهيم مواجهة التضامن مرة أخرى بعدما التمس الفائدة الفنية التي حصل عليها فريقه، ليغض النظر عن مواجهة أي فريق آخر ويطلب مواجهة «العنيد» من جديد.



وافتقد التضامن في لقاء القادسية بعض اللاعبين مثل عبدالعزيز البشر وحامد الرشيدي والسوري محمد عمر مالطا وعمر العنيزان وطلال العجمي للإصابة أو ظروف خاصة.