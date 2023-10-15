حقق المنتخب الانجليزي، وصيف بطل أوروبا، فوزا صعبا على ضيفه الأسترالي 1-0 على ملعب ويمبلي في لندن، وأمام أكثر من 81 ألف متفرج في مباراة دولية ودية في كرة القدم.



وسجل مهاجم أستون فيلا أولي واتكنز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57.



وأشرك المدرب غاريث ساوثغيت تشكيلة رديفة، مفضلا إراحة أغلب عناصره الأساسية كونه تنتظره قمة مثيرة أمام ضيفه الإيطالي، بطل القارة العجوز بعد غد الثلاثاء على ملعب ويمبلي في تصفيات كأس أوروبا 2024، حيث يمني منتخب «الأسود الثلاثة» النفس بحسم بطاقة التأهل إلى النهائيات.



وتحتل انجلترا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات أمام إيطاليا الثانية بـ 7 نقاط، فيما تحتل أوكرانيا المركز الثالث (7) ومقدونيا الرابع (7).



ومنح ساوثغيت الفرصة لمدافع تشلسي ليفي كولويل حيث خاض مباراته الأولى.



وكان لاعب وسط الاتفاق السعودي جوردان هندرسون وجناح مان سيتي جاك غريليش ومدافع ليفربول ترينت ألكسندر-أرنولد الوحيدين في التشكيلة الأساسية.