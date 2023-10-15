اعتلى فريق تويوتا جازو للسباقات مؤخرا منصة التتويج في رالي تشيلي ضمن منافسات بطولة العالم للراليات WRC التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، وذلك بعد أن فاز السائقان إلفين إيفانز وسكوت مارتن بالمركز الثالث على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 الـ «هايبرد» الكهربائية التي تحمل الرقم 33، ومكن الأداء المذهل الذي قدمه الفريق في اليوم الأخير من الرالي من محافظة شركة تويوتا على لقب بطولة العالم للراليات عن فئة المصنعين.



وشهد الرالي عودة فريق تويوتا جازو للسباقات إلى تشيلي بعد 4 سنوات، إذ كان آخر ظهور له عام 2019. وواجه الفريق التحديات والصعوبات التي فرضتها الطرقات الجديدة والظروف المختلفة. وفي مرحلة «باور» الأخيرة، وصل الحماس إلى ذروته مع تحقيق كالي روفانبيرا وإلفين إيفانز المركزين الأول والثاني وحصولهما على أقصى عدد من النقاط الإضافية المتاحة، والتي كانت كافية لضمان فوز شركة تويوتا بلقب بطولة العالم للراليات عن فئة المصنعين مع تبقي جولتين من موسم عام 2023.



وفي تعليق له، قال رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات أكيو تويودا: «تهانينا لجميع أعضاء فريق تويوتا جازو للسباقات على منحهم الفوز لشركة تويوتا ببطولة العالم للراليات عن فئة المصنعين. لقد كان إلفين القوة الدافعة وراء تحقيق شركة تويوتا لقب المصنعين هذا العام مع اعتلائه منصة التتويج 6 مرات، بما في ذلك الفوز مرتين من أصل 11 سباقا حتى الآن. لذا، أتوجه بكل الشكر والتقدير إلى إلفين وسكوت على تحقيق الفوز بالمركز الثالث، مما شكل العامل الحاسم لضمان اللقب اليوم. وبالطبع، ساعدت أيضا الانتصارات الثلاثة التي حققها كالي ويوني بشكل كبير في إحراز اللقب»، مضيفا: «حصلنا كفريق على اللقب في الجولة الـ 11، أي قبل جولة واحدة مقارنة بالعام الماضي، مما يؤكد أن الفريق أصبح أقوى. وأود أن أشكر ياري ماتي لاتفالا، الذي تولى إدارة الفريق في عامه الأول، على مواصلة العمل مع الجميع لجعل الفريق أقوى، لاسيما بعد منحه الفوز لشركة تويوتا ببطولة العالم للراليات عن فئة المصنعين». وستنطلق الجولة قبل الأخيرة من موسم هذا العام في رالي أوروبا الوسطى الذي سيقام خلال الفترة ما بين 26 و29 الجاري على الطرقات الإسفلتية الصعبة في كل من ألمانيا وجمهورية التشيك والنمسا.