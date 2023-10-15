شارك النجم البرازيلي نيمار جونيور، لاعب الهلال، في تعثر منتخب بلاده أمام فنزويلا بتصفيات أميركا الجنوبية، المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالتعادل بهدف لمثله ضمن الجولة الثالثة.



واستطاع نيمار أن يصنع الهدف الوحيد الذي سجله المنتخب البرازيلي في المباراة عن طريق المدافع غابرييل دوس سانتوس. وبهذه الصناعة، تمكن نيمار من أن يحطم رقما قياسيا جديدا مع المنتخب البرازيلي، حيث أصبح أكثر من صنع أهدافا في تاريخه بصناعة 58 هدفا. وبعد نهاية المباراة وأثناء خروج اللاعبين، قام أحد المشجعين المتواجدين في مدرجات ملعب المباراة بقذف علبة بها «فيشار» على نيمار، لترتطم برأسه. وظهرت على نيمار علامات الغضب بعد هذا التصرف، ليعود ويقوم بتوجيه بعض العبارات له. فعلى ملعب «بانتانال في كويابا»، صعقت فنزويلا مضيفتها البرازيل بهدف التعادل في الدقيقة 85 عبر البديل إدوارد بيلو، ردا على هدف التقدم من غابرييل دوس سانتوس (50). وواصل المنتخب الأرجنتيني انتصاراته بفوزه الثالث تواليا على حساب ضيفه پاراغواي بهدف نظيف سجله المدافع نيكولاس أوتامندي في الدقيقة الثالثة.



ودفعت كولومبيا غاليا ثمن اهدار العديد من الفرص لحسم اللقاء أمام الأوروغواي، ليخرج متعادلا 2-2. وفازت الإكوادور على مضيفتها بوليفيا 2-1 في مباراة دون خلالها لاعب وسطها كندري بايس اسمه في سجل الارقام القياسية بعدما بات أصغر مسجل في تاريخ تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم في كرة القدم، في سن السادسة عشرة وستة أشهر. وفازت تشيلي على ضيفتها بيرو 2-0.