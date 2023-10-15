رفض الناخبون الأستراليون في استفتاء تاريخي منح السكان الأصليين مزيدا من الحقوق والاعتراف بهم في دستور البلاد.



وأظهرت نتائج التصويت في ثلثي مراكز الاقتراع أن 55% من الناخبين صوتوا برفض الاعتراف بالسكان الأصليين وشعب «جزر مضيق توريس» في الدستور.



وكان من شأن الإصلاح المقترح أيضا إنشاء هيئة استشارية تكون بمنزلة «صوت» للبرلمان، تمنح السكان الأصليين الحق في استشارتهم في السياسات التي تؤثر عليهم، والمساعدة في التصدي لعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية العميقة.



ورغم الدعم الذي تلقته من حكومة يسار الوسط، كانت هزيمة الحملة المؤيدة للإصلاح متوقعة على نطاق واسع، حسبما أظهرته استطلاعات الرأي على مدى أشهر.



وأقر نائب رئيس الوزراء الاسترالي ريتشارد مارلز بالهزيمة وقال لشبكة «إيه بي سي» العامة إن «الأستراليين لم يصوتوا لصالح تغيير الدستور».



ورغم الهزيمة المتوقعة عبر السكان الأصليون الاستراليون عن غضبهم واستيائهم من رفض الأغلبية البيضاء الاعتراف بالماضي الاستعماري الدموي للبلاد.



وقال مدير الحملة المؤيدة للإصلاح دين باركن «إنها نتيجة صعبة جدا»، مضيفا «فعلنا كل ما بوسعنا».



وبعد أكثر من 230 عاما على وصول أولى السفن البريطانية الاستعمارية إلى سيدني، اقترح رئيس الحكومة أنتوني ألبانيزي التعديلات كخطوة نحو المصالحة العرقية.



لكن المقترح أثار جدلا مليئا بالحقد والعنصرية، كشف عن الهوة بين شعوب الأمم الأولى والأغلبية البيضاء.



وأظهرت استطلاعات الرأي باستمرار أن الناخبين، وغالبيتهم من البيض يصنفون قضايا السكان الأصليين في مرتبة أدنى بكثير في قائمة أولوياتهم الأساسية.



ونجحت حملة المعارضة في توجيه دفة المخاوف بشأن دور وفعاليات الهيئة الاستشارية وشجعت الناس على التصويت بـ «لا» إذا كانوا مترددين.



وترافق النقاش مع انتشار معلومات مضللة على الإنترنت، ومنها ما ألمح إلى أن «الصوت» الذي تمثله الهيئة الاستشارية سيؤدي إلى الاستيلاء على أراض أو إلى نظام يشبه الفصل العنصري في جنوب افريقيا، أو أن الإصلاح جزء من مؤامرة ما من جانب الأمم المتحدة.



وعبر أحد زعماء السكان الأصليين توماس مايو عن الغضب إزاء سلوك الحملة الرافضة للإصلاح والتي كان من أبرز مؤيديها زعيم المحافظين المعارض بيتر داتون، وقال «لقد كذبوا على الشعب الأسترالي. لا ينبغي على الشعب الأسترالي أن ينسى هذا الكذب في ديموقراطيتنا».



واستقر السكان الأصليون في المنطقة قبل نحو 65 ألف عام لكنهم يعانون التمييز منذ نهاية القرن الثامن عشر إثر وصول المستوطنين البريطانيين وشن حملات لقمعهم.



ولاتزال أوجه اللامساواة شديدة في أوساط السكان الأصليين، إذ تعاني هذه الأقلية من ظروف عيش أصعب ووصول محدود إلى الرعاية الصحية والتعليم ومن تدني الأجور ومتوسط العمر المتوقع.