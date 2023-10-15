في إطار خططها التطويرية، أعلنت شركة إدارة المرافق العمومية عن قيامها بترميم وتحديث المواقف الخارجية للسوق الداخلي بالعاصمة، حيث تم تجهيزها بالكامل بمظلات واقية من الشمس حفاظا على سلامة الزوار ومركباتهم، وتأكيدا على سعي الشركة المستمر للارتقاء بتجربتهم داخل مرافقها.



وتتميز مواقف السوق الداخلي بموقعها الاستراتيجي على شارع علي السالم في قلب العاصمة، حيث إنها متاحة للعديد من الأسواق التجارية والمرافق الحيوية القريبة منها كسوق الأوراق المالية وسوق المباركية وسوق المناخ وسوق الذهب، وتقدر مساحتها الإجمالية بنحو 6000 متر مربع، كما أنها قادرة على استيعاب 265 سيارة في نفس الوقت. وبالتالي، كان من الضروري أن تبادر إدارة المرافق العمومية إلى ترميم هذه المواقف وتجديدها وفق أعلى معايير الأمن والسلامة للاستجابة إلى متطلبات وتوقعات العملاء.



وقد أكدت الشركة في بيان لها أنها مستمرة في الوفاء بوعودها لناحية تقديم أفضل خدمة لعملائها والارتقاء بتجربتهم ضمن المرافق التابعة لها بما يتناسب مع أعلى المعايير العالمية وينسجم مع مسار التقدم ونهج التطور اللذين تقوم عليهما رؤية 2035 للوصول إلى آفاق جديدة وتحقيق صورة كويت حديثة مع الحفاظ على إرثها العريق ومعالمها التاريخية.



وتندرج أعمال ترميم وتجديد مواقف السوق الداخلي ضمن سلسلة من المبادرات التي قامت بها إدارة المرافق العمومية مؤخرا بهدف تحديث مرافقها في الكويت، حيث كانت السباقة في تجهيز مواقفها بأنظمة المراقبة والكاميرات المتقدمة، وتأمين الحلول الذكية للدفع، بالإضافة إلى تجهيز بعض من مواقفها بمحطات شحن للسيارات الكهربائية وغيرها من الممارسات النموذجية.



يذكر أن شركة إدارة المرافق العمومية تدير 45 موقفا سطحيا ومتعدد الأدوار في مختلف مناطق الكويت تصل القدرة الاستيعابية لأضخمها إلى 2300 سيارة.