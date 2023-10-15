أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء عملائه الفائزين في السحب الشهري التاسع لحساب «الدروازة»، وذلك عن أرصدة العملاء في شهر سبتمبر، وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك، حيث ربح عبدالله أمين محمود داود الجائزة الكبرى بقيمة 10 آلاف دينار، إضافة إلى 10 رابحين، لكل منهم 1000 دينار، وهم: مها عطا الله شحاذه سلمان، خديجة فزاع حسون العنزي، سامر عبدالحليم عبدالهادي، طلال نهار مجبل المطيري، عايد مطر زايد الفضلي، سجى شاكر عبدالله عبدالرزاق، نبيلة محمد جاسم سبتي، سالم غانم عبدالكريم حسن، عبدالله اجبير فهد العاردي، أحمد راشد فلاح العازمي.



وبهذه المناسبة، قال علي الصانع، مدير تطوير المنتجات، التحول الرقمي والابتكار في KIB: نشهد اليوم استمرار حملتنا المميزة للشهر التاسع على التوالي، والتي لا تزال تحقق نجاحا ملحوظا وإقبالا لافتا، إلى جانب كونها دافعا قويا يشجع العملاء على الادخار والتمتع بالمزايا والمكافآت مقابل مدخراتهم. وبهذه المناسبة يسرنا تهنئة كل الرابحين في السحب التاسع لحساب الدروازة، كما نتمنى لكل عملاء الحساب فرصا أكبر للفوز في السحوبات الشهرية المقبلة.



وأضاف: نحن في KIB نسعى على الدوام إلى ابتكار كافة الحلول والمنتجات التي تمكننا من مكافأة عملائنا وتحقيق أعلى مستويات الرضى بينهم وكسب ثقتهم، وذلك من خلال العمل على تقديم أقوى تجربة مصرفية ترسخ علاقاتنا بهم وتلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم، وتناسب أسلوب حياتهم العصري، انطلاقا من شعارنا الأساسي: «بنك للحياة».



كما أشار الصانع إلى أن KIB يواصل تبني نهج التوسع في حملاته المصرفية المصممة من أجل تشجيع العملاء على فتح حساب «الدروازة» رقميا عبر منصات البنك الإلكترونية، والتي تشمل منصة «KIB أونلاين» وتطبيق «KIB موبايل».