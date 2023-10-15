منصور السلطان



ألقى رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء القبض على شخص في العقد الخامس أقدم على سلب آسيويين بصفة مباحث في بر النعايم.



ووفق مصدر امني، فإن بلاغا ورد مساء أول من امس الى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بقيام شخص يقود سيارة نوع «جيب» بسلب الآسيويين في بر النعايم، مدعيا أنه رجل مباحث، وعلى الفور توجه رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء لموقع البلاغ، وبعد بحث استمر عدة ساعات عثر على الشخص وهو يقود سيارة نوع «جيب»، وبعد الطلب منه التوقف حاول الهرب من خلال اصطدامه بدورية الشرطة، وعقب ضبطه تبين أنه بحالة غير طبيعية وبالتحقيق معه اعترف بسلب الآسيويين بزعم انه من رجال الأمن، ولم يعثر مع الموقوف على أي مستند يخص رجال الأمن.



هذا، وتمت إحالة المتهم إلى المخفر واستدعاء عدد ممن قاموا بتسجيل قضايا سرقة للتعرف عليه.