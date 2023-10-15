منصور السلطان



ألقت دوريات أمن الأحمدي مساء أول من امس القبض على مواطنين من أرباب السوابق ومطلوبين جنائيا خلال مرورهما على نقطة تفتيش على طريق النويصيب السريع بعد الاشتباه في تعاطيهما المواد المخدرة وبحوزتهما أدوات للتعاطي. وقال مصدر إن الشخصين بدت عليهما علامات الخوف والارتباك وبالاستعلام عنهما اتضح انهما مطلوبان، وبتفتيشهما احترازيا عثر بحوزتهما على قطعتين من مادة الحشيش ومادة الماريغوانا المخدرة وأدوات للتعاطي.



من جهة أخرى، ألقى رجال إسناد مديرية امن الأحمدي فجر أمس القبض على شخصين في منطقة أم الهيمان وقد عثر بحوزتهما على 7 قناني خمر محلية.