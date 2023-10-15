

أحمد خميس



شرع رجال إدارة بحث وتحري محافظة الفروانية، في البحث عن شخصين مجهولين تمكنا من سلب وافد 5000 دينار كانت بحوزته، وهي عبارة عن إيرادات محل هواتف يعمل به في الفروانية. وبحسب مصدر أمني، فإن الوافد، وهو في العقد الرابع من عمره، قال في قضية سجلت تحت عنوان «سرقة بانتحال صفة رجال أمن»، إن شخصين أوقفاه بعد انتهاء مهام عمله بدعوى انهما من رجال المباحث، وطلبا ان يطلعا على محتويات كيس كان يحمله وبداخله المبلغ، ومن ثم قاما بسلبه بعدما اتهماه بأنه حصيلة تجارة غير مشروعة والطلب منه مراجعة المخفر.



ورجح المصدر أن يكون المتهمان، على علم باعتياد المجني عليه أن يأخذ حصيلة المحل معه بشكل يومي.