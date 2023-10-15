محمد الجلاهمة



أسعف وكيل عريف إلى مستشفى الفروانية صباح أمس للعلاج من إصابات لحقت به إثر تعرضه للدهس من قبل مخالف على الدائري السادس.



وكانت عمليات وزارة الداخلية أبلغت عن حادث دهس على الدائري السادس، وعند وصول الدورية تمت مشاهدة عسكري من مرتبات الإدارة العامة للمرور ورتبته وكيل عريف، وقد تعرض للإصابة، وتبين من التحقيقات ان العسكري أوقف الشاب لتحرير مخالفة مرورية إلا ان الشاب حاول الهرب، وخلال محاولته تلك دهس رجل الأمن.



هذا، وتحفظ رجال الأمن على الداهس والدراجة التي كان على متنها، ونقل العسكري بالإسعاف رقم 707 للعلاج بالمستشفى.