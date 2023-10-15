أعلنت روسيا امس أنها أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين فوق البحر الأسود في منتجع سوتشي جنوب البلاد.



وقال حاكم منطقة كراسنودار أليكسي كوبايغورودسكي على منصات التواصل الاجتماعي «أسقطت مسيرتان فوق البحر». وأضاف «لم تقع إصابات أو أضرار في المدينة»، مؤكدا أن المطار يعمل بشكل «طبيعي» وأن «الوضع تحت السيطرة».



وقال الجيش الروسي إنه أحبط «هجوما إرهابيا شنه نظام كييف»، مضيفا أن الدفاعات الجوية «دمرت مسيرتين» فوق البحر الأسود «قرب ساحل منطقة كراسنودار».



لكن فيما قال الحاكم إن المطار يعمل بشكل طبيعي تحدثت وسائل إعلام روسية عن إرباك في الحركة وقت الهجوم.



وأفادت وكالة إنترفاكس نقلا عن الجهاز الإعلامي بالمطار عن تطبيق قيود مؤقتة في المطار لأسباب أمنية.



في الأثناء، أفادت كييف عن معارك «محتدمة» حول أفدييفكا في شرق البلاد، موضحة أن القوات الروسية «لم تتوقف عن مهاجمة» المدينة التي تعد المركز الصناعي الرمزي، منذ عدة أيام في محاولتها لتطويقها.



وقال فيتالي باراباش الذي يدير شؤون المدينة للتلفزيون الأوكراني «لم يتوقف العدو عن مهاجمة أو قصف المواقع حول المدينة». وأشار إلى أن المعارك «محتدمة للغاية».



وأضاف باراباش «إنهم يحاولون محاصرة المدينة»، لافتا إلى أن موسكو تنشر «المزيد من القوات الجديدة» في المنطقة.



وبينما تحدث عن قتال عنيف، قال «بالتأكيد لا يوجد صمت هناك على الإطلاق. تبادل إطلاق النار مستمر سواء من شمال المدينة أو من جنوبها».



من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف تحافظ على مواقعها في أفدييفكا، بينما أفادت موسكو بأنها حسنت مواقعها هناك.