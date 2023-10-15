إسرائيل تعلن قتل قياديين في حماس ساهما في قيادة «طوفان الأقصى».. و«القسام» تؤكد مقتل 9 أسرى في القصف



مع دخول حربها الانتقامية ردا على عملية «طوفان الأقصى» أسبوعها الثاني، مضت اسرائيل بمخططها لتهجير أكثر من مليون فلسطيني من شمال ووسط قطاع غزة، حيث قامت طائراتها ومدافعها بتدمير أحياء بكاملها، غير عابئة بالرفض الدولي لـ «النكبة الجديدة» التي تخطط لها. وقد أسفر عدوانها المستمر عن نزوح «مليون شخص في قطاع غزة خلال أسبوع»، بحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا».



وجدد جيش الاحتلال أمس المطالب التي تضمنتها منشورات ورقية ألقتها طائراتــه أمـــس الأول، لسكان غزة بسرعة الرحيل جنوبا، في وقت أكد الإعلام الإسرائيلي أن هيئة الأركان «بدأت بالموافقة على خطط بدء المعركة البرية في غزة».



وغادر سكان يعيشون في شمال قطاع غزة بالسيارات وعلى دراجات نارية وفي شاحنات وعلى الأقدام، بحسب ما أفاد ت فرانس برس، متجهين جنوبا. لكن حتى هؤلاء لم يسلموا من الغدر الاسرائيلي، حيث نشرت تسجيلات تصور استهداف هؤلاء المهجرين ما ادى الى مقتل عدد من النازحين واحتراق سيارات كانت تقلهم.



فلسطينيون في الشوارع



وفي خان يونس ورفح في جنوب القطاع افترش فلسطينيون فارون الأرض أمام المباني وفي الشوارع، بعد أن امتلأت مدارس الأونروا بالنازحين. وتجمع الآلاف في حديقة مستشفى ناصر في خان يونس، وفي ممرات المستشفى بحثا عن مكان للمبيت أو الطعام أو الشراب، بحسب وكالة فرانس برس. وخلت رفوف المحال التجارية من كل الأساسيات. ويقول جمعة ناصر (40 عاما) الذي قدم من بيت لاهيا في شمال القطاع برفقة زوجته ووالدته وأولاده السبعة، «الوضع مصيبة. لا أكل ولا نوم. لا نعرف ماذا نفعل. سلمت أمري لله. الموت والحياة بيد الله».



وفيما أفاد الدفاع المدني الفلسطيني أن 90% من القصف الاسرائيلي استهدف المنازل والمباني السكنية، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن طيران الاحتلال الحربي شن سلسلة غارات عنيفة على كافة مناطق قطاع غزة من شمالها لوسطها لجنوبها، استهدفت منازل المواطنين، ومحيط بعض المستشفيات، وأبراجا سكنية.



وقصفت الطائــــرات الإسرائيلية، مساء أمس منازل مدنيين في الفاخورة غرب مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء عشرات القتلى والجرحى.



وأسفر أسبوع من القصف عن تدمير أكثر من 1695 مبنى وبرجا وعمارة سكنية بشكل كامل، جراء القصف العنيف، وبلغ عدد الوحدات السكنية المهدمة كليا أكثر مــــن 7000 وحدة، فيما تضررت أكثر من 69 ألف وحدة سكنية جزئيا، وبشكل بليغ، منها 4679 وحدة غير صالحة للسكن.



إخلاء المستشفيات



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الضحايا الى أكثر من 2269 قتيلا إضافة لما يزيد على 9814 جراء الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.



وأضافت أن عدد القتلى يشمل 2215 من غزة إلى جانب 8714 جريحا، فضلا عن 54 قتيلا و1100 جريح في الضفة الغربية.



وذكــرت «وفــــا» أن «مستشفيات غزة، أعلنت عن استشهاد 315 مواطنا على الأقل بينهم 90 طفلا و107 سيدات، إضافة إلى إصابة 1788 فلسطينيا» نهار أمس وحده.



وحتى المرافق الصحية لم تسلم، من خطــة «الترانسفير» حيث أفادت مصادر طبية فلسطينيــة، بأن جيش الاحتـــلال الإسرائيلي طلب إخلاء مستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع.



وقالت إدارتا مستشفى العودة الحكومي في شمال القطاع ومستشفى القدس في بيان مقتضب إنهما تلقتا بلاغين من الجيش بإخلاء المستشفيين، بما في ذلك المصابون والمرضى. ونقلت قناة «الجزيرة» عن مدير مستشفى كمال عدوان تأكيده أن الجيش الإسرائيلي «طلب منا إخلاء المستشفى وهذا يتنافى مع القوانين الإنسانية.» واعتبر أن «أمر إسرائيل بإخلاء المستشفى جنون وهو حكم بإعدام عشرات المرضى». وقال الإعلام الأردني إن المستشفى الميداني الأردني في غزة خرج عن الخدمة بسبب قصف إسرائيلي بمحيطه.



وفي تعقيب لها على هذا التطور، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مطالبة الجيش الإسرائيلي للمستشفيات «جريمة جديدة تعكس النوايا المبيتة بمنع الخدمات الصحية الأساسية والطارئة».



وكانت وزارة الصحة في غزة قالت إن هجمات إسرائيل خلال اليومين الماضيين قد أدت إلى إخلاء مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة أمس الأول ونقل المرضى والطواقم إلى مستشفى النصر للأطفال وذلك بعد استهدافه بقنابل فسفورية.



سيارات المثلجات لحفظ الجثث



وفي دليل على فداحة المأساة، أفادت تقارير اعلامية بأن «مستشفيات غزة تلجأ إلى سيارات المثلجات لحفظ جثامين الشهداء بعد امتلاء ثلاجات حفظ الموتى فيها».



بدورها، قالت «الأونروا» ان «المياه تنفد من مليوني شخص في قطاع غزة وهذه مسألة حياة أو موت». وهو ما أكده رئيس سلطة المياه في غزة مازن غنيم، مشيرا الى أن جميع محطات تزويد مياه الشرب أصبحت خارج الخدمة بعد التوقف الكلي لآخر محطة تحلية، بحسب ما نقلت عنه «وفا».



إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه قتل قياديين من حماس ساهما في قيادة عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر الجاري. أضاف الجيش أنه قتل مراد أبو مراد قائد التشكيل الجوي بحماس وعلي القاضي قائد إحدى سرايا القوات الخاصة التابعة لكتائب عز الدين القسام.



في المقابل، اعترف جيش الاحتلال بـ «إصابة طائرة تابعة لسلاح الجو بصاروخ مضاد للدبابات أطلقه مقاتلو حماس». وأعلنت «القسام» مقتل 9 أسرى بينهم 4 أجانب جراء القصف الإسرائيلي على أماكن يتواجد فيها هؤلاء الأسرى في غزة.