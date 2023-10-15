

القاهرة - محمد صلاح



ينتظر الفنان اشرف عبدالباقي الحكم على التجربة الإخراجية الاولى لابنته زينة، حيث انتهت من تصوير فيلمها الروائي الأول «مين يصدق» بعد رحلة طويلة بين الكتابة والتصوير بشوارع القاهرة والعين السخنة استمرت لما يقرب من عامين، لتبدأ مرحلة جديدة مع فيلمها للتجهيز لعرضه، خاصة أن الفيلم سيكون تجربة مختلفة في السينما المصرية لأن فريق العمل بالكامل في مختلف أقسامه من الشباب.



الفيلم قصة وسيناريو زينب ومصطفى خالد بهجت، وبطولة يوسف عمر وجايدا منصور وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إنتاج والدها أشرف عبد الباقي.