مفرح الشمري



أعربت جمعية الفنانين الكويتيين في بيان صحافي لها عن أسفها الشديد حيال تطورات الأحداث الأخيرة والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.



وتوضح الجمعية في بيانها، أن التصعيد الحاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة جاء نتيجة لاستمرار الانتهاكات والاعتداءات السافرة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ونتيجةاستمرار الاحتلال اللامشروع للأراضي الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد المدن والقرى الفلسطينية.



وتؤكد جمعية الفنانين الكويتيين باسم جميع فناني الكويت تضامنها مع الشعب الفلسطيني الشقيق.