بعد قضاء أكثر من عام في الفضاء، بات يتعين على رائد الفضاء الأميركي فرانك روبيو أن يعتاد من جديد على الجاذبية في كوكب الأرض.



وقال روبيو في مؤتمر صحافي عقده داخل مركز جونسون الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في هيوستن بولاية تكساس إن «المشي يحدث ألماً بسيطا في باطن القدمين وأسفل الظهر خلال الأيام الأولى» على العودة من الفضاء. وأضاف «أعتقد أن ثمة مستوى معينا من الألم يختبر لأن أسفل الظهر تعود على حمل نصف وزن الجسم». وقال روبيو «في الأيام القليلة الأولى بعد العودة إلى الأرض، لا يكون توازن الجسم كاملا خلال المشي».



وتابع ان «الذهن يكون سليما، لكن الجسد لا يستجيب بالطريقة المتوقعة».



وعاد روبيو إلى الأرض قبل أسبوعين، بعدما أمضى 371 يوما في الفضاء.