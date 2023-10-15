رغم إعلان النجمة البريطانية الشابة صوفي تيرنر انفصالها عن زوجها جو جوناس بعد توصلهما إلى اتفاق في المحكمة حول إجراءات الطلاق وحضانة ابنتيهما، إلا أن متابعيها لاحظوا أنها لاتزال تتابع حسابات طليقها الفنان العالمي على وسائل التواصل الاجتماعي.



وقال رواد وسائل التواصل الاجتماعي، إن صوفي تتابع زوجها المنفصل عنها - ومعظم أفراد عائلته على «إنستغرام»، بمن في ذلك نيك وكيفن جوناس وزوجته دانييل جوناس، والأخ الأصغر فرانكي جوناس، كما أنها لاتزال تتابع فرقة جو ونيك وكيفن المعروفة بـ «جوناس براذرز».



وكانت صوفي تيرنر قد أثارت ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب لجوئها إلى القضاء قبل أسابيع لطلب إعادة أطفالها إلى انجلترا، واتهامها جو جوناس باحتجاز جوازات سفرهما.