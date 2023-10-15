عبدالعزيز الفضلي



نال معلم الفيزياء في ثانوية سالم المبارك التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية مصعب أحمد الخطيب شرف الشهادة خلال وجوده في غزة إلى جانب شقيقه وعمه وابن عمه جراء القصف الوحشي للعدو الصهيوني.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، عن أن الفقيد الراحل من التعاقدات الحديثة لوزارة التربية هو وزوجته المربية آلاء محمد معلمة الرياضيات في ثانوية لبنى بنت الحارث بمنطقة الأحمدي التعليمية، مشيرة المصادر إلى أنه تم التعاقد معهما قبل 4 أشهر وغادر الكويت قبل أيام من الأحداث في إجازة خاصة لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة به وبزوجته، وكانا قد رزقا بأول مولودة لهما قبل خمسة أيام.