عبدالعزيز الفضلي



أبلغت وزارة التربية موظفيهــــا وإداراتهــــا المدرسية بمختلف مراحلها من مستحقي البدلات الى التقيد بالتسجيل في موقع الوزارة فقط. وقال مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية حمد السعيد في نشرة عممها على مديري الادارات والمراقبين ورؤساء الأقسام ومديري المدارس «بالإشارة إلى التعميم الصادر عن الوكيل المساعد للتعليم العام والمتضمن إطلاق وزارة التربية خدمة عبر الموقع الرسمي للوزارة تتيح لموظفي الوزارة من المستحقين الجدد (لبدل الخطر- بدل شاشة - بدل المناطق النائية والبعيدة)، لتقديم بياناتهم على موقع الوزارة (قائمة الخدمات) وتحميل المستندات المطلوبة». فعلى جميع مستحقي البدلات المشار إليها التقيد والالتزام بالتسجيل عبر موقع الوزارة الرسمي فقط، وعدم مراجعة ديوان عام المنطقة التعليمية.



من جانب آخر، دعت وزارة التربية جميع قطاعاتها الى ضرورة الالتزام بإجراءات توفير احتياجات الوزارة من خلال طرق الشراء المختلفة (المناقصات والممارسات والشراء المباشر) والتقيد بها. وقال وكيل وزارة التربية بالتكليف سعود الجويسر إنه تطلعا لتحقيق أهداف الوزارة بما يخدم العملية التعليمية في كافة المجالات بالتعاون بين جميع القطاعات العاملة بوزارة التربية، لوحظ عدم التزام بعض القطاعات بالتعميم رقم (33/2021) من حيت التأخر في تقديم طلباتهم وعدم مراعاة الوقت اللازم لأخذ موافقات الجهات الرقابية قبل إتمام التعاقدات الجديدة من خلال أحد طرق الشراء (المناقصات - الممارسات - الشراء المباشر) أو تمديد العقود التي شارفت على الانتهاء أو طلبات الأوامر التغييرية على العقود السارية ما يؤثر سلبا على استمرار تقديم الخدمات وتوفير الاحتياجات المختلفة لتلك القطاعات ورصد مخالفات من قبل الجهات الرقابية على وزارة التربية. وعليه، يرجى ضرورة الالتزام بالتعميم رقم 33/2021 لضمان استمرار الخدمات، وتلافي المخالفات التي يتم رصدها من قبل الجهات الرقابية لعدم الالتزام بالتعميم سالف الذكر.