إيقاف استهداف المدنيين ودعوة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري نحو رفع الحصار وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية

سالم العبدالله بحث مع نظرائه في السعودية وعُمان والبحرين الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة



أكد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله رفض الكويت القاطع لدعوات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين القسري من قطاع غزة واستمرار التصعيد وعمليات القتل والتدمير العشوائي والذي يعد خرقا للقانون الدولي والإنساني.



وقال وزير الخارجية في تصريح لـ «كونا» إن تلك الدعوات ستؤدي إلى مزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني الذي يعاني من قصف وحصار أدى إلى سقوط مئات الضحايا الأبرياء.



وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لإيقاف هذا التصعيد الخطير ووضع حد لهذه الحرب الشعواء التي لا تفرق بين الأهداف المدنية والعسكرية.



ودعا وزير الخارجية إلى إيقاف استهداف المدنيين وأن يضطلــــع الجميــع بمسؤولياته سياسياً وإنسانيا وأن يقوم المجتمع الدولي وعلى الفور بالتحرك نحو رفع الحصار وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية وتوفير الغذاء والمياه للشعب الفلسطيني الشقيق من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالشؤون الإنسانيــة.



هذا، وأجرى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود جرى خلاله بحث الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وأطر حشد الجهود الدولية لوقف التصعيد وحماية أرواح المدنيين الأبرياء مع ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة.



وتلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر البوسعيدي، جرى خلاله بحث التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وسبل تعزيز العمل الدولي المشترك لضمان أمن وسلامة أهالي قطاع غزة وتخفيف حدة التوتر ووقف التصعيد الدائر في الأراضي الفلسطينية وحماية أرواح المدنيين الأبرياء مع ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.



وتلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة د.عبداللطيف الزياني، جرى خلاله بحث الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وأطر تنسيق العمل الخليجي المشترك.



كما تم بحث مسألة حشد الجهود الدولية لوقف التصعيــــد وحماية المدنيين الأبرياء مع ضمـــان إيصـــال المساعــــدات الإنسانية والإغاثيـــة إلى قطاع غــزة.