عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن مفتشين في إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة ضبطوا مطعمين، الأول في منطقة السالمية والثاني في منطقة المهبولة، يقومان بإعداد الوجبات والمأكولات والعصائر من مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية منذ ديسمبر 2022.



وقالت المصادر إن المفتشين تمكنوا من ضبط 80 كيلو من اللحوم في مكان إعداد الوجبات والمخازن التابعة للمطعمين مجهولة المصدر، ويتم تحضير وجبات اللحوم منها، وكذلك مشروبات عصائر مختلفة النكهات وأطعمة تستخدم في التحضير لعمل الكوكتيل والآيس كريم والشاي والحليب والكيك منتهية الصلاحية منذ ديسمبر 2022.



وبينت ان المخالف كان يقوم بإعداد الوجبات والمأكولات منها والعصائر بقصد غش المستهلك وتحقيق أرباح غير مشروعة نتيجة بيع الأغذية الفاسدة والمغشوشة.



ولفتت المصادر إلى انه جار إغلاق المطعمين وإحالة المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.