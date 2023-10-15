دارين العلي



كشفت آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن الوزارة مددت التيار الكهربائي لـ 572 قسيمة في جميع قطاعات السكن (خاص ـ صناعي ـ تجاري ـ حكومي ـ استثماري ـ زراعي) بإجمالي حمل كهربائي بلغ 112469 كيلوواط، موضحة أن قطاع السكن الخاص جاء في المركز الأول بنصيب 399 قسيمة ثم الحكومي بعدد 45 قسيمة تلاه الزراعي بـ 16 قسيمة ثم الصناعي والتجاري 14 قسيمة لكل منهما، وبعد ذلك الاستثماري بـ 10 قسائم.



وجاء في الاحصائيات ان الوزارة قامت بتصدير 3421 (ميغاواط/ساعة) صدرتها شبكة الكهرباء في الكويت إلى شبكة الربط الخليجي خلال شهر سبتمبر، حيث بلغ إجمالي الكميات المصدرة 13448 ميغاواط في مقابل كميات واردة بلغت 10027 ميغاوات.



واوضحت الإحصاءات أن عدد المعينين في الوزارة خلال شهر سبتمبر بلغ 2 موظف كويتي ليصل إجمالي عدد العاملين في الوزارة 33561 موظف منهم 32690 موظفا كويتيا و871 موظفا غير كويتي، وذلك في جميع قطاعات الوزارة الفنية والإدارية. وذكرت أن نسبة الموظفين الكويتيين بلغت 97.4% من إجمالي أعداد العاملين في الوزارة.