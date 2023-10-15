عبدالله الراكان



استمرارا للحملات الميدانية التي تنفذها فرق طواري البلدية والتدخل السريع بالتعاون مع الجهات الحكومية، نظم فريق طوارئ بلدية حولي جولة ميدانية بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية في شاطئ المارينا مول لرصد ومخالفة المتعدين على أملاك الدولة والباعة غير المرخصين.



وقال رئيس فريق طوارئ بلدية حولي والتدخل السريع ابراهيم السبعان، إن الجولة أسفرت عن ضبط 4 باعة جائلين يزاولون نشاط بيع الآيس كريم بدون ترخيص، حيث تم تحرير مخالفات لهم وسحب عربات الآيس كريم غير المرخصة، بالإضافة الى إزالة أحد الإعلانات المخالفة على أملاك الدولة، كما تم ضبط حجز مواقف على أملاك الدولة وإزالة التعديات، مشيرا الى تحرير مخالفات ومحاضر سكراب وإتلاف عدد من العربات غير المستوفية للشروط الصحية.



وأضاف السبعان ان البلدية لن تتوانى في كشف ومعاقبة وملاحقة المخالفين والمتجاوزين، مؤكدا أن تطبيق القانون سيف للقضاء على المخالفين والمتجاوزين، مطالبا المواطنين والمقيمين بعدم الشراء من الأماكن غير المعتمدة والتي لا تتوافر بها الشروط الصحية.