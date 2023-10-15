أصدرت البلدية قرارها رقم 2023/A164 باعتماد مقترح عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير والخاص بوضع آلية لفض النزاعات بين شركات المقاولات والبناء من جهة والمواطنين من جهة أخرى، حيث تضمن القرار الصادر عن البلدية اعتماد مقترح تشكيل لجنة لذات الغرض وتتكون من كل من نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة بصفته رئيسا للجنة وبعضوية مراقب السلامة - فرع بلدية الأحمدي، ومراقب تراخيص السلامة فرع الفروانية، وكل من نهى الماجد وحسن الصفار من الإدارة القانونية، على أن يكون رئيس قسم التشوينات والمكاتب المؤقتة بقطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي عضوا مقررا.



وقالت م.منيرة الأمير تعقيبا على هذا القرار باعتماد مقترحها الخاص بفض النزاعات إن الخطوة ستساعد بلا شك في تقليل عدد القضايا الخاصة بالخلاف بين الشركات العاملة في مجال البناء والمقاولات من جانب والمواطنين وأصحاب المشاريع الإنشائية من جانب آخر، ونعرف أن هذا القطاع المهم أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد في أي دولة وبسرعة حل المشكلات التي قد تطرأ فيه وبين أطرافه المعنية يعني بالضرورة سرعة عمليات إنجاز المشاريع وتنفيذها وزيادة عدد المشاريع التي يتم عملها في ذات الوقت، وهذا هو المقصد الضروري.



وأضافت: اللجنة سوف تقوم في أولى جلساتها بوضع آليات للإجراءات الواجب اتباعها حال وجود نزاع بين المواطنين وشركات المقاولات والبناء واتخاذ التوصيات لفض مثل هذه المنازعات، كما أن اللجنة لها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من أهل الاختصاص وذوي الخبرة متى اقتضت الضرورة ذلك من أجل تقديم حلول واقعية ومناسبة للأطراف محل النزاع.



وذكرت أن صدور هذا القرار عامل إيجابي يدل على رغبة البلدية في التدخل اللازم عبر أدواتها للمساعدة في هذا المجال المهم، والدليل على ذلك تفعيل هذا القرار من تاريخ صدوره حتى انتهاء السنة المالية 31/3/2024 حيث سيتم تقييم الخطوة والعمل على تطويرها في المستقبل.